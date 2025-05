Attimi di tensione nel pomeriggio a Capoterra in Corso Gramsci.

Un uomo in stato di ebbrezza ha aggredito due volontari dell'Avos di Sarroch intervenuti proprio per prestargli soccorso. I due operatori - uomo e donna - stavano assistendo il soggetto quando, quest'ultimo sotto l'effetto dell'alcol, è andato in escandescenza.

Il soccorritore ha ricevuto alcuni schiaffi, fortunatamente senza riportare conseguenze gravi, mentre la collega è stata vittima di pesanti aggressioni verbali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cagliari, che hanno riportato la calma e avviato le procedure per accertare le responsabilità dell’aggressore.

© Riproduzione riservata