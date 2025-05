Un’area attrezzata a due passi dal mare per giocare a beach tennis e a beach volley, l’obiettivo dichiarato di puntare sullo sport per avvicinare i turisti anche lontano dai mesi caldi: prima dell’arrivo dell’estate il Comune di Pula installerà due campi nella zona di Su Guventeddu.

Non sarà solo un impianto destinato al divertimento di chi vuole cimentarsi negli sport praticati sulla sabbia, ai due campi – uno dotato di illuminazione per la gare notturne - se ne aggiungeranno altrettanti, dando così la possibilità di organizzare competizioni riconosciute dalla Federazione italiana tennis e padel.

Elisabetta Loi, vicesindaca e assessora allo Sport, è pronta a scommettere sul successo della nuova zona sportiva di Pula: «I campi potranno essere utilizzati dai nostri giovani durante le attività estive, ma permetteranno di ospitare appuntamenti di assoluto livello grazie al fatto che resteranno fruibile tutto l’anno. Per noi lo sport è fondamentale, la nostra amministrazione continua a investire in spazi e manifestazioni che promuovano la salute fisica e mentale, e la socialità. Il progetto prevede due campi da gioco, di cui uno dotato di illuminazione artificiale: la configurazione geometrica dell’area e la sua esposizione ci permetteranno di installare altri due campi, un dettaglio non da poco che contribuirà a rendere l’impianto di Su Guventeddu sede adatta a ospitare manifestazione di carattere regionale».

Donatella Fa, assessora al Turismo e alle Attività produttive, ricorda come attraverso gli appuntamenti sportivi si possa attirare la fascia più giovane dei visitatori: «Il turismo legato agli eventi sportivi, al pari di quello religioso, ha il merito di avvicinare a Pula tanti ospiti anche nei periodi di bassa stagione. Il nostro paese, oramai, non offre solo la bellezza del proprio mare, ma da alcuni anni abbiamo notato che, grazie allo sport, è possibile far lavorare anche le strutture ricettive lontano dai mesi estivi».

Francesco Cossu, presidente del Beach tennis Pula, società nata undici anni fa e che conta oltre settanta iscritti, si dice soddisfatto del progetto del Comune: «Finalmente potremo contare su dei campi disponibili tutto l’anno, in questi anni la disciplina ha dimostrato come, grazie ai tornei di beach tennis, sia possibile puntare su un’offerta turistica diversa rispetto a quella che ha reso famosa Pula in tutta Europa. Organizzare appuntamenti sportivi di livello, inoltre, garantisce ricadute anche sulle attività commerciali e le strutture ricettive del territorio».

© Riproduzione riservata