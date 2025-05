Sorpresa, a Mari Pintau è tornata la spiaggia: sabbia candida e finissima per un lungo tratto in questo piccolo angolo di paradiso del litorale quartese. Si chiama “mare dipinto” non per caso: i colori, anche grazie ai granelli, sono spettacolari.

Un’altra caratteristica degli ultimi lustri era la presenza di ciottoli, a terra e in acqua: molto caratteristici, ma scomodi per i bagnanti sprovvisti di lettino.

Due vedute di Mari Pintau con la sabbia

Qualcosa dall’inverno appena trascorso ha iniziato a mutare: i primi segnali di una lingua candida si erano intravisti già all’inizio dell’anno. Ma la forza delle mareggiate e delle correnti ha continuato a “lavorare” sulla morfologia della costa. Se l’anno scorso si è registrato un ampliamento di Capitana, nel 2025 è stata la volta di Mari Pintau. Certo, non è larga come Copacabana. Anzi. Ma è un inizio. E dal 2026 l’accesso dovrebbe diventare a numero chiuso.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata