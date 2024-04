Come sarà l’istituto di domani lo decidono i cittadini: la Città metropolitana ha avviato la consultazione pubblica per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Villa San Pietro. Ogni cittadino potrà avanzare la propria proposta sulla piattaforma digitale gestita dalla Città metropolitana entro il 5 aprile: l’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere suggerimenti e indicazioni per lo sviluppo del progetto da parte dell’amministrazione comunale, che ha l’intento di creare un’area da utilizzare anche in orari extrascolastici, in grado ospitare attività diversificate. La realizzazione del nuovo complesso, in un ambito strategico per la comunità, consentirà di completare un tassello urbano e articolato a forte valenza sociale.

Alla consultazione possono partecipare gli enti locali territoriali interessati, gli enti del terzo settore e i cittadini organizzati in gruppi informali, le scuole e gli istituti di formazione professionale, i tecnici e i professionisti delle discipline di riferimento, le imprese e i rappresentanti del mondo del lavoro, i cittadini attivi e tutti coloro che intendono contribuire con proposte e suggerimenti.

