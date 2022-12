Sarà un 2023 caratterizzato da grandi lavori, quello di Villa San Pietro: con l’inizio del nuovo anno prenderanno il via importanti interventi di riqualificazione di strutture strategiche come il palazzetto dello sport.

Silvio Persico, assessore ai Lavori pubblici, analizza l’anno che sta per concludersi e guarda ai cantieri che verranno inaugurati nei prossimi mesi: «Nel 2022 i problemi maggiori li abbiamo riscontrati per quanto riguarda le opere impiantistiche e per la sostituzione degli infissi, disagi che, ovviamente, hanno dilatato i tempi di consegna dei lavori della Sala Spiga. Il prossimo anno porteremo avanti un piano che farà cambiare volto al palazzetto dello sport: grazie al finanziamento di 800mila euro, proveniente dai fondi del Pnrr, saremo in grado di rifare i pavimenti, sostituire gli infissi e gli impianti, realizzare gli spalti e gli spogliatoi di arbitri e atleti, e ammodernare i bagni del pubblico: i lavori saranno completati prima della fine del 2026. Nei giorni scorsi, intanto, abbiamo asfaltato via Bachelet, che si trova proprio accanto all’impianto sportivo. In generale, tra gli interventi di impermeabilizzazione della chiesa e la realizzazione della strada, in quell’area sono stati investiti 3 milioni di euro».

