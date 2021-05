Vasto incendio a Elmas. Le fiamme, alimentate dal vento, sono partite nel primo pomeriggio di oggi in via Sulcitana e si sono propagate in varie aree della zona, lambendo anche alcune strutture e aziende, oltre ai binari della linea ferroviaria.

In corso l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto con più di dieci automezzi e hanno messo in salvo animali – d’allevamento e domestici -, evitando inoltre che l’incendio si propagasse coinvolgendo le strutture.

In corso la bonifica e la messa in sicurezza delle zone coinvolte.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata