Nel pomeriggio di oggi due donne sono state salvate dai vigili del fuoco in un bosco vicino alla strada vicinale Monte Cresia, sui monti Sette Fratelli, in territorio di Sinnai.

Le due si erano avventurate alla ricerca di funghi e hanno perso l’orientamento, trovandosi senza volerlo all’interno di una boscaglia.

Grazie al telefono cellulare sono riuscite a dare l’allarme attraverso il numero unico di emergenza 112, che ha attivato il soccorso dei vigili del fuoco.

In zona sono arrivate di due squadre della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari. Gli operatori della "2A" e gli specialisti del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) le hanno recuperate in apparente buono stato di salute.

