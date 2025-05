Era ubriaco e non aveva mai ottenuto la patente, ma un disoccupato di 64 anni si è messo lo stesso al volante e si è schiantato in via Sant'Ambrogio a Uta. Un incidente che ha portato all'intervento dei carabinieri della Compagnia di Decimomannu, che hanno eseguito i rilievi e svolto gli accertamenti del caso sul conducente.

Il test con l'etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,98 g/l, quasi il doppio rispetto al limite di 0,50. Le successive verifiche sul sessantaquattrenne, già noto alle forze dell'ordine e residente nel Medio Campidano, hanno appurato come non avesse mai conseguito la patente e fosse recidivo per la stessa violazione commessa nell'ultimo biennio.

Per tutti questi motivi, il sessantaquattrenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Nessun altro è stato coinvolto nell’incidente.

(Unioneonline/r.sp.)

