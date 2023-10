Per quattro imputati è scattata la prescrizione, uno è morto nell’attesa della sentenza e altri 97 sono stati assolti «perché il fatto non sussiste». La giudice del Tribunale, Alessandra Tedde, ha stabilito ieri che a Uta non era stata realizzata una lottizzazione abusiva a. Quattro anni fa in 102 erano finiti sotto inchiesta e, dopo due anni di processo, una sentenza spazza via tutte le accuse.

Il processo

Per la Procura molte case agricole realizzate nelle campagne di Uta, nelle località di “Tana de su Marginai“, “Mori Furonis”, “Fraga Morus” e “Perdixi”, erano diventate abusivamente delle villette residenziale. L’inchiesta della Forestale era stata avviata nel 2019 dal pm Enrico Lussu e poi passata alla collega Rossella Spano che, dopo aver chiesto il processo per tutti e 102 gli indagati, al termine del dibattimento durato circa due anni aveva sollecitato 76 condanne a pene comprese tra un anno e un anno e 10 mesi di reclusione, ma aveva sollecitando anche 26 richiesta di assoluzione.

La sentenza

Alla lettura della sentenza che ha assolto pressoché tutti gli imputati, decretando che non sussiste alcuna lottizzazione abusiva, molto degli imputati presenti in aula sono esplosi in lacrime e hanno abbracciato i rispettivi difensori. Oltre alle condanne temevano il rischio di confisca delle abitazioni, ormai abitate da tempo. Alla fine, la giudice Tedde ha dichiarato prescritta la contestazione nei confronti di Angelo Murtas (56, Uta), Claudia Agus (55 anni di Uta), Giuseppe Moro (72, Uta) e Emilia Caboni (66, Uta), mentre Stefano Massa di Villaspeciosa è deceduto nell’attesa della sentenza.

Il fatto non sussiste

Per tutti gli altri – i proprietari di terreni agricoli lottizzati, progettisti, direttori dei lavori, committenti e funzionari del Comune - è arrivata l’assoluzione piena: perché il fatto non sussiste. Si tratta di Alberto Baroncelli (66, Uta), Giovanni Becciu (62, Sestu), Graziano Branca (61, Elmas), Giamario Cabras (49, Dolianova), Antonio Carboni (71, Assemini), Mariano Carboni (56, Capoterra), Pietro Carboni (57, Pavullo), Anna Luigia Cardia (65, Uta), Gianfranco Cardia (62, Uta), Luigi Carta (73, Uta), Giovanna Casti (51, Vallermosa), Simonetta Cherchi (55, Cagliari), Davide Cocco (62, Selargius), Antonio Congiu (62, Uta), Mariano Corda (46, Uta), Marco Cordeddu (49, Uta), Stefano Cordeddu (51, Uta), Claudio Cossu (57, Uta), Ercole Cossu (53, Uta), Luisa Crobeddu (62, Cagliari), Davide Cuncu (73, Uta), Glauco De Agosini (47, Settimo), Matteo Ena (41, Uta), Maria Assunta Ena (52, Uta), Cinzia Fantin (46, Uta), Modesto Farci (72, Selargius), Silvio Farci (70, Selargius), Roberto Farci (63, Quartu), Carlotta Farigu (35, Capoterra), Gianluca Floris (46, Gonnesa), Antonella Foddis (70, Uta), Giovanni Foddis (81, Assemini), Massimiliano Foddis (53, Uta), Sandro Foddis (49, Decimomannu), Luisa Frau (54, Sestu), Mauro Frau (63, Siliqua), Sergio Frau (69, Uta), Luigi Garau (44, Capoterra), Sergio Garau (59, Selargius), Francesco Locci (70, Assemini), Sandra Locci (61, Uta), Maria Grazia Loru (61, Forlì), Michele Mameli (43, Uta), Platano Mameli (79 anni, Villaspeciosa), Efisio Marongiu (78, Serramanna), Elvira Adelaide Martini (53, Uta), Remo Mattana (55, Uta), Adriana Melis (64, Capoterra), Basilio Meloni (60, Uta), Donatella Meloni (58, Uta), Ferdinando Meloni (86, Uta), Francesco Meloni (65, Uta), Giorgio Meloni (71, Uta), Margherita Meloni (91, Uta), Maria Meloni (56, Uta), Elda Minola (98, Uta), Salvatore Morana (62, Forlì), Michela Mua (47, Uta, attuale vicesindaca), Stefano Mua (58, Uta), Anna Carla Murgia (53, Uta), Roberto Murtinu (57, Villaspeciosa), Ignazio Muscas (61, Uta), Anna Maria Orrù (44, Teulada), Alessandro Pau (46, Sinnai), Annarella Pau (61, Uta), Antonio Pibiri (47, Uta), Donatella Pibiri (62, Uta), Paolo Picciau (52, Uta), Antonio Pietosi (61, Assemini), Mariano Pili (56, Uta), Maurizio Piras (61, Uta), Mirko Piras (47, Uta), Antonello Pirastu (63, Assemini), Daniele Pitzanti (57, Uta), Efisio Pitzanti (60, Uta), Gianluca Pitzanti (58, Uta), Maurizio Riti (60, Todi), Angelo Scanu (65, Assemini), Aurora Sedda (79, Assemini), Mauro Sedda (53, Villaspeciosa), Maria Michela Serafini (50, Pavullo), Silvio Sossich (52, Sinnai), Andrea Spina (46, Uta), Maria Greca Spina (70, Uta), Sergio Sulis (77, Uta), Anna Sundas (86, Uta), Miriam Caterina Tilocca (64, Uta), Margherita Ignazia Uccheddu (66, Assemini), Paoletta Uras (56, Capoterra), Alessio Usai (46, Uta), Gianfranco Usai (63, Uta), Giorgio Usai (65, Uta), Luciano Usai (68, Capoterra), Margherita Usai (41, Capoterra), Roberto Usai (44, Assemini), Andrea Zedda (53, Uta) e Valeria Zedda (39 anni di Uta). Entro 90 giorni le motivazioni.

