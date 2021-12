Finisce fuori strada con la sua auto ma resta praticamente incolume. E' successo in serata sulla strada per Ussana dove un uomo ha perso il controllo della sua macchina finendo fuori strada. Immediato l'allarme dato da automobilisti di passaggio con l'arrivo dei Vigili del fuoco, di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova.

Per fortuna, nulla di grave. L'automobilista ha riportato solo contusioni e tanto spavento. I vigili del fuoco hanno già recuperato il mezzo. I carabinieri cercano ora di ricostruite la causa dell'incidente che potrebbe essere stato provocato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia.

STRADA PERICOLOSA A BURCEI – Strade trappola insomma. Come la provinciale 21 che dalla vecchia Orientale sarda porta a Burcei. Lo denuncia anche l'amministrazione comunale che si è rivolta alla Provincia del Sud Sardegna e alla Città Metropolitana di Cagliari, sollecitando un urgente intervento per la messa in sicurezza della carreggiata.

In particolare si chiede il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale che risulta per lunghi tratti deteriorata, la sostituzione dei cartarinfrangenti tipo ‘’occhi di gatto’’ a bordo strada, la sostituzione di guard rail danneggiati. Intanto vanno avanti i lavori di sistemazione della strada rurale di "Pedru carrara" che porta ai confini con i territori comunali di Sinnai e Villasalto.

© Riproduzione riservata