Alla presenza del sindaco Emidio Contini e del direttore regionale dell’Inps per la Sardegna Francesco Ciro di Bernardo, a Ussana è stato inaugurato oggi il nuovo ufficio postale "Polis".

Presenti anche il direttore dell’ufficio di Ussana Matteo Frigau, il responsabile commerciale provinciale Gianluca Rocca e Biagio Salvatore Gallo di Relazioni Istituzionali Area centro.

Oltre ai locali completamente rinnovati secondo la tipologia “Polis”, la più importante novità sottolineata nel corso della cerimonia di inaugurazione è che presso gli sportelli dell’ufficio postale di Ussana sono già disponibili i servizi “INPS” per i pensionati, i quali possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Ussana Emidio Contini: “Oggi - dice - abbiamo una struttura funzionale e moderna, a beneficio della cittadinanza e del territorio. Parliamo del primo ufficio postale "Polis" della Sardegna nel quale sono disponibili tantissimi servizi. Un progetto frutto della collaborazione e della sinergia espressa dalla nostra amministrazione comunale e da Poste italiane: si è lavorato in un clima di assoluta e costruttiva collaborazione, in particolare con il servizio di Relazioni Istituzionali e le articolazioni territoriali dell’Azienda, e oggi Ussana dispone di un ufficio modello, funzionale, aperto a tutti. Sono davvero orgoglioso dell'obiettivo raggiunto a beneficio della mia comunità”.

“Esprimo grande soddisfazione – commenta Francesco Ciro di Bernardo, Direttore Regionale Inps Sardegna - per questa sinergia che stiamo realizzando sul territorio con Poste Italiane e gli Enti locali, che ci consente di essere più presenti sul territorio, a maggior ragione su un territorio polverizzato e molto esteso come quello della Sardegna. Il fine è quello di venire incontro ai cittadini: la possibilità di offrire i nostri servizi all’interno di questo primo ufficio postale, non può che essere il primo passo verso una futura presenza in tutto il territorio sardo”.

Nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna, i nuovi servizi INPS sono già disponibili anche in altre 14 sedi e dalla prossima settimana sono previste nuove implementazioni che interesseranno, come da Progetto “Polis”, ulteriori uffici postali situati in comuni al di sotto dei 15.000 abitanti del territorio.

“Per richiedere i servizi a sportello o nelle sale dedicate – spiega Matteo Frigau direttore dell’ufficio postale di Ussana – basta presentare all’operatore un documento di identità e il codice fiscale e seguire le indicazioni dell’operatore per ottenere quanto richiesto”.

L’ufficio postale di Ussana è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Con il progetto” Polis”, Poste Italiane punta a trasformare gli uffici postali di 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti in uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso a una molteplicità di servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto prevede anche una serie di interventi di tipo strutturale finalizzati a migliorare il comfort ambientale e facilitare l’accesso ai servizi: nuovi arredi, riorganizzazione più funzionale degli spazi, sportelli con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette, nuovi impianti di illuminazione a led, nuovi impianti per la gestione del microclima interno.

Compresa la sede di Ussana, sono tre gli uffici postali nella Sardegna Meridionale già operativi nella tipologia Polis” e quattro quelli attualmente interessati dai lavori di ristrutturazione.

