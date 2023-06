Aperte a Ussana le due piscine comunali per la corrente stagione estiva. I due impianti sono ospitati in località "Is osterias". Funzioneranno dal lunedì alla domenica dalle ore 9.30 alle 19,30.

Due le piscine a disposizione: una grande, con misure vicine a quelle olimpioniche e una per i bambini, meno profonda. Si trovano vicine fra loro, protette anche da alberi d'alto fusto. «Un motivo di grande soddisfazione per noi – dice il sindaco Emidio Contini – perché si dà a tutti la possibilità di scegliere fra la piscina e il mare, di dare a chi non ha possibilità di raggiungere il mare di poter comunque fare nuoto non solo per fare sport e tempo libero ma anche per terapie. Con la possibilità ovviamente di ospitare intere famiglie. Abbiamo a disposizione due piscine, funzionali, moderne, accoglienti».

