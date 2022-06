Allarme incendio a Ussana.

Il rogo è divampato in via del Lavoro, coinvolgendo dapprimo delle sterpaglie e poi aggredendo anche due container in un terreno privato.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti sul posto tre automezzi dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, che avevano già avvolto attrezzature e contenitori d’olio, evitando che raggiungessero alcune case nelle vicinanze.

Gli stessi uomini del 115 hanno poi messo in sicurezza l’area e avviato le bonifiche e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

(Unioneonline/l.f.)

