Un'altra giornata all'aria fresca, tra set elettronici, musica dal vivo e socialità. Questa domenica farà ritorno a Campidarte la techno in mezzo al verde con "Solar": sotto l'organizzazione di Basstation, le porte dell'agriturismo-club di Ussana apriranno sin dalle 12 per le selezioni musicali dei dj isolani Hubble, Ludovica Frauu e Model Shape, i mercatini ecostenibili e soprattutto gli ospiti da oltralpe, con il live set del duo francese Atomic Moog.

Con ingresso libero fino alle 13:30 e nel costante impegno dei promotori per mantenere spazi sicuri e inclusivi, la squadra di Basstation porterà assieme in line-up i suoi resident dj con un altro progetto dal sapore internazionale, dopo l'exploit a marzo di Isabel Soto. Originari dell'hinterland parigina, gli Atomic Moog mirano a una sintesi sonora fra analogico ed elettronico, con una fondamentale centralità della strumentazione modulare nelle loro produzioni.

Intrecciando le stratificate ma dinamiche percussioni da dancefloor con l'approccio organico e le atmosfere deep, a partire dal 2014 hanno pubblicato per etichette di riferimento del genere, come Delsin, Lowless e Monument, fino ad arrivare all'ultimo, psichedelico e granulare "Brainwave" (2025), per le label Transmigration e Crystal Ceremony. E a testimonianza dell'esperto talento dei due Atomic Moog, i set dal vivo sono interamente frutto d'improvvisazione, prendendo forma in tempo reale sotto la guida di un reciproco ascolto profondo e del costante relazionarsi al momento.

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