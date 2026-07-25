La comunità di Gesico si prepara a ricordare ancora una volta Antonello Zedda con il sesto "Tutto in una notte", a lui dedicato, in programma domenica 2 agosto. L'appuntamento prenderà il via alle 19 e riunirà cittadini e appassionati di calcio in una serata dedicata allo sport, all'amicizia e alla memoria del compianto concittadino. Nel corso degli anni il Memorial è diventato uno degli appuntamenti estivi più sentiti del paese, capace di coinvolgere l'intera comunità e numerosi partecipanti provenienti dai centri della Trexenta.

L'iniziativa è organizzata dal Circolo Acli di Gesico, con il coinvolgimento delle associazioni locali, dell'Amministrazione comunale e dello storico gruppo degli amici di Antonello, uniti dalla volontà di mantenerne vivo il ricordo attraverso i valori dello sport. Il format del "Tutto in una notte" proporrà una serie di sfide calcistiche che trasformeranno il campo in un momento di incontro e condivisione, nel segno del fair play e della solidarietà, valori che hanno sempre contraddistinto la figura di Antonello Zedda. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza e gli appassionati dei paesi vicini a partecipare: «Vi aspettiamo per ricordare il nostro caro amico Antonello». Una serata che, ancora una volta, metterà al centro il ricordo, la solidarietà e la passione per il calcio.

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