Controlli a tappeto dei carabinieri nella notte sul lungomare quartese. Nel corso delle verifiche agli esercizi pubblici lungo la costa, i militari hanno sanzionato per un importo complessivo di duemila euro il gestore di un ristorante: a carico della struttura sarebbero state riscontrate difformità igienico-sanitarie legate alla gestione dei rifiuti e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, la denuncia è scattata per tre automobilisti. Nello specifico, sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica un quarantaseienne di Quartu Sant’Elena e un ventiquattrenne di Santa Giusta: a entrambi è stata ritirata la patente di guida, mentre per la vettura del primo è stato disposto il sequestro ai fini della confisca. Un trentenne di Sinnai è stato invece deferito per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici mentre si trovava alla guida di un'autovettura: per lui è stato disposto il ritiro della patente.

Due persone sono invece state denunciate per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere: si tratta di un Quartese trovato in possesso di un coltello a serramanico tipo "pattadese" lungo venti centimetri, e di un giovane di Settimo San Pietro, sorpreso con un coltello a serramanico di sedici centimetri. Entrambe le armi da taglio sono state sottoposte a sequestro penale.

I controlli rivolti al rispetto delle misure cautelari hanno portato alla denuncia per evasione di tre uomini, un settantanovenne di Monserrato, un quarantatreenne di Quartu Sant’Elena e un quarantacinquenne di Sinnai, tutti già noti alle Forze di Polizia, i quali non sono stati rintracciati nei rispettivi domicili durante le verifiche sul rispetto dei regimi detentivi a cui erano sottoposti.

Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, sette persone tra i 19 e i 51 anni sono state segnalate alla Prefettura di Cagliari poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina. Complessivamente, durante l'intero dispositivo, sono stati controllati cinquantuno veicoli, sessantotto persone.

I Carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno anche rintracciato e tratto in arresto un ventunenne disoccupato del posto, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Cagliari per il reato di atti persecutori. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la propria abitazione a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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