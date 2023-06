Una giornata diversa quella dello scorso venerdì per gli anziani della comunità alloggio “Caterina Ecca” di Samatzai. I nonnini hanno potuto trascorrere delle ore di relax al Poetto, insieme al personale della struttura, da sempre attento alle esigenze dei suoi ospiti.

Accompagnati dalla coordinatrice Valentina Artizzu, dall’infermiera Noemi Pisano, dall’educatrice Sara Figus e dall’autista Mauro Pisano, hanno esaudito il desiderio di rivedere il mare. Solamente una delle tante attività messe in campo dalla Comunità alloggio durante l’anno.

«Lavoriamo ogni giorno per far sentire i nostri 25 assistiti come a casa – spiega Alessio Setti, Direttore della comunità –per noi sono una seconda famiglia e siamo felici di aver esaudito il loro desiderio. Sono tornati a Samatzai felicissimi e noi con loro».

Gli anziani (Onano)

C’è anche chi, non è voluto mancare, nel giorno libero da lavoro: «La nostra infermiera e l’educatrice – continua Setti – si sono rese immediatamente disponibili ad andare con i nostri eterni ragazzi. Un gesto lodevole che mi rende orgoglioso del lavoro di grande umanità svolto dai colleghi».

A raccontarlo anche la coordinatrice Valentina Artizzu: «È stato emozionante vedere di come il mare abbia rievocato i ricordi del passato fra i nostri ospiti. Tanti ci hanno raccontato di quanto ci andavano con i coniugi, ora scomparsi. Ringraziamo di vero cuore lo stabilimento Chiringuito per averci accolto attraverso servizi eccellenti, su misura per gli anziani».

© Riproduzione riservata