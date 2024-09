Una delegazione di alunni e alunne dell’Istituto comprensivo statale “Alessandro Manzoni” di Maracalagonis, accompagnata dalla dirigente scolastica Emanuela Lampis, consegnerà domani al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il “Diario della Legalità” durante la sua visita a Cagliari.

Uno studio realizzato nell’ambito dell’attività conclusiva sul progetto “Ponti di legalità”, sviluppato dagli studenti della secondaria di primo grado nel corso del passato anno scolastico.

Il progetto, nato grazie al supporto e al patrocinio delle istituzioni locali, ha coinvolto esperti di diverse discipline, basandosi su innovative metodologie didattiche prevalentemente con attività laboratoriali.

L’obiettivo è stato quello di promuovere la consapevolezza civica, l’inclusione e la socializzazione tra i giovani, contribuendo a formare cittadini più attenti e responsabili.

Il progetto ha permesso agli studenti di riflettere sul significato profondo della legalità, non solo come rispetto delle norme, ma come atteggiamento verso la vita, fatto di empatia, inclusione e dialogo. Il “Diario della Legalità”, redatto dagli stessi alunni, raccoglie le loro riflessioni e creatività, rappresentando un importante strumento per educare i giovani ai valori della Costituzione e del vivere civile.

«La cerimonia di consegna del Diario – dice la dirigente scolastica Lampis - sarà un momento di grande significato, in cui verrà dato risalto al contributo delle nuove generazioni alla costruzione di una società più giusta e solidale, attraverso l’educazione e il rispetto delle regole».

