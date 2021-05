Il punto vaccinale anti Covid nel Sarrabus riservato ai cittadini di Castiadas, Muravera, San Vito e Villaputzu aprirà nella palestra comunale di Muravera, in viale Rinascita. Intanto è in corso la distribuzione dei moduli di adesione per la vaccinazione.

Il modulo, una volta compilato, andrà consegnato al proprio medico di base che provvederà a stilare una lista delle adesioni. I pazienti verranno in seguito contattati per la comunicazione della data prevista per la somministrazione del vaccino.

Per chiarire le incomprensioni di cui si è avuta notizia in queste ultime giornate, viene precisato che la logistica dell'intera operazione è in carico alle amministrazioni comunali e ai medici di Medicina Generale del territorio, e che il punto vaccinale intercomunale non è l'hub vaccinale che da alcune comunicazioni, diffuse nelle scorse settimane, l'ATS avrebbe dovuto attivare presso l'ospedale San Marcellino, pertanto l'adesione potrà essere espressa solo e unicamente mediante la consegna dell'apposito modulo al proprio medico e non tramite il portale di prenotazione predisposto dalla Regione Sardegna.

La campagna regionale di vaccinazione è sempre attiva negli hubvaccinali già operativi (Cagliari/Fiera, Quartu, Lanusei, Jerzu...), l'invito, rivolto a chi non ha particolari problemi allo spostamento o ha già effettuato l'iscrizione tramite il portale regionale o il portale Poste Italiane, è di effettuare il vaccino secondo l'appuntamento già fissato. Questo con un duplice scopo: garantire priorità all'accesso al servizio del centro intercomunale ai soggetti vulnerabili e con particolari difficoltà allo spostamento e permettere una quanto più rapida possibile vaccinazione di tutta la popolazione.

