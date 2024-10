Un’inarrestabile corsa verso il futuro, dove l’adrenalina incontra la solidarietà. Domenica 20 ottobre, Il Team Solidale scende nuovamente in pista e trasforma la pista di go-kart di Monastir in un evento unico e speciale: una gara benefica per sostenere il progetto “I colori della vita”. Il rombo dei motori accenderà una giornata di sport e puro divertimento per raccogliere fondi per l’umanizzazione dei reparti di Neonatologia e Ostetricia dell’ospedale Brotzu di Cagliari. La gara diventa così non solo un’occasione di svago, ma anche un momento per contribuire a rendere migliore la permanenza di tante mamme e neonati in ospedale, con il sorriso e l’entusiasmo di chi sa che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza.

Il progetto, che si propone di colorare e trasformare visivamente gli ambienti ospedalieri, è basato su una certezza scientifica: lo spazio in cui ci troviamo influisce profondamente sul nostro benessere psicofisico. In un reparto ospedaliero, dove si vivono momenti delicati e intensi come la nascita, il valore di un ambiente accogliente e sereno è ancora più importante.

Con il progetto “I colori della vita” si vogliono trasformare i corridoi e le stanze del reparto in una foresta rigogliosa, in cui spicca l’Albero della Vita, simbolo di rinascita, speranza e amore.

«Vogliamo rendere questi spazi un luogo dove mamme e famiglie possano sentirsi accolte e serene», spiega Agnese Foddis, direttrice generale dell’Arnas Brotzu. «Il tema del bosco evoca la collettività, una rete di sostegno che aiuta a vivere l’esperienza della maternità non solo come un momento intimo, ma come un valore sociale».

Il progetto non avrà effetti solo sui pazienti e sui loro familiari, ma anche sul personale sanitario. Medici e infermieri, immersi in un ambiente più colorato e piacevole, potranno beneficiare di uno spazio di lavoro capace di migliorare l’umore e le performance professionali.

