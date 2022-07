Con patente già revocata e in stato di ebbrezza alcolica, si è messo al volante di un’auto ma è stato fermato per un controllo dai carabinieri del Radiomobile di San Vito in località Costa Rei.

I militari hanno fermato la Renault Twingo con al volante un 58enne residente a Quartucciu, il quale sottoposto all’esame etilometrico è risultato positivo con un tasso di 1,73 grammi per litro alla prima prova e 1,66 alla seconda (oltre tre volte il massimo consentito).

Per lui una denuncia per guida in stato di ebbrezza, con patente revocata e per la mancanza di revisione del veicolo.

(Unioneonline/s.s.)

