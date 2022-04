Viaggiava ubriaco alla guida della sua auto. A finire nei guai un 24enne di Cagliari, impiegato, fermato a Monserrato dai Carabinieri della compagnia di Quartu dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto in via del Redentore.

Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolico di 2,30 g/l, e dunque ben al di sopra del limite consentito.

Per il giovane sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica e il ritiro della patente mentre l’auto, una Smart Fortwo, è stata sottoposta a sequestro.

