Un giovane di 24 anni di Cagliari è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere finito in una strada di Monserrato contro cinque auto in sosta.

I militari di Monserrato e del Nucleo radiomobile di Quartu gli hanno fatto anche l'alcoltest risultato pari a 250: cinque volte tanto i limiti di legge. Da qui la denuncia.

L'episodio è accaduto verso le 5 di questa mattina.

Durante, la notte su disposizione della Compagnia di Quartu, è stato effettuato un servizio preventivo sul territorio col il controllo di decine di automobilisti.

© Riproduzione riservata