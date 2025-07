L'attesa è finita, per la gioia dei palati più golosi. Domani sera a Quartucciu torna la Festa della Pecora, giunta alla sua terza edizione. La manifestazione rientra nel più ampio programma delle “Sere d’estate a Quartucciu 2025”, ed è organizzata dal Comune in collaborazione con il Distretto Rurale di Sant’Isidoro e la Pro Loco. L'appuntamento sarà a partire dalle ore 20. La location, come gli altri anni, sarà il Centro agroalimentare di Sant'Isidoro. Le cuoche e i cuochi cucineranno la pecora alla maniera tradizionale quartuccese perché, se è vero che la sagra di questa pietanza viene fatta anche altrove, è altrettanto vero che ogni territorio la prepara seguendo l'antica ricetta locale. Oltre alle degustazioni, è previsto, come in ogni sagra che si rispetti, anche l'intrattenimento musicale.

A esibirsi per allietare ancora di più la serara sarà la band “La Compagnia” che renderà omaggio a Lucio Battisti. La festa fa anche parte del più ampio progetto “Identità e valore tra passato e presente”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, «per ridare voce alle iniziative del nostro territorio», dice l’assessora alla Cultura e Turismo del Comuna di Quartucciu Elisabetta Contini, «ci aspettiamo un grande successo, come è già avvenuto per le precedenti due edizioni. Sarà l'occasione per far conoscere Sant'Isidoro alle tante persone che verranno da fuori e che ancora non la conoscono».

© Riproduzione riservata