Selegas in festa per celebrare i patroni Sant'Anna e San Gioacchino all'insegna della tradizione. Il programma dei festeggiamenti mette insieme, come ogni anno, celebrazioni religiose e appuntamenti civili.

Oggi, venerdì 25 luglio, alle 18.30 la santa messa presieduta da monsignor Giuseppe Sirigu, vescovo di Grajau in Brasile animata dal coro parrocchiale; alle 19.30 la processione per le vie del paese accompagnata dai gruppi folk Santa Maria di Guasila e associazione turistica Pro loco di Selegas, dai suonatori Massimo Furcas e Roberto Gessa; alle 22.30 in piazza il concerto del gruppo Deamistade.

Domani, sabato 26 luglio, alle 10.30 la santa messa in onore di Sant’Anna e San Gioacchino e il sessantesimo anniversario di Ordinazione presbiterale di don Antonio Pilloni, animata dal coro polifonico Mater Dei; alle 17.30 animazione per i bambini con L’oasi del sorriso; alle 19 la Sagra della porchetta; alle 22 lo spettacolo comico di Benito Urgu; alle 23 il concerto del gruppo On the Road.

La festa, organizzata dai cinquantenni del paese che hanno costituito il Comitato 1975, si chiude domenica alle 22.30 con il concerto Fantasias De Ballos.

