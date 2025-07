È emergenza totale nel Sud Sardegna per quanto riguarda gli incendi, nella giornata di oggi. Fiamme anche a Uta, con la necessità di chiudere un tratto della strada statale 130 per permettere l’intervento dei soccorsi in sicurezza. Pesanti, inevitabilmente, i disagi al traffico. La circolazione è stata ripristinata poco dopo le 18.30 grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio.

In supporto alle squadre di terra, sono intervenuti anche due Canadair.

Oltre a quello di Uta, il comando dei vigili del fuoco di Cagliari è impegnato, dalle prime ore del pomeriggio, su diversi fronti d'incendio tra Monastir, Villasor, Villaspeciosa e Serramanna. Tra i più rilevanti quello nelle campagne tra Monastir e Villasor, dove l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il coinvolgimento di un deposito di bombole. Danni ingenti anche a Villacidro.

A Serramanna, dove il centro abitato è circondato dalle fiamme con una situazione critica, in supporto alle due squadre del comando di Cagliari, è intervenuta una squadra del comando di Oristano, distaccamento di Ales, in assetto Aib.

