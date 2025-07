Emergenza incendi anche a Serramanna, a pochi chilometri di distanza dallo spaventoso rogo di Villacidro e da quello di San Sperate. Le fiamme, in questo caso, si sono rapidamente propagate grazie al forte vento e interessano la zona ovest del paese, a un passo dalla circonvallazione e dalla stazione ferroviaria.

Il Comune di Serramanna ha consigliato all'intera popolazione di restare in casa e di non transitare nella zona ovest, per non ostacolare l’intervento dei mezzi di soccorso.

Il fumo invade la zona ovest di Serramanna

Una grossa nube di fumo ha avvolto la zona, con i mezzi a terra che stanno lavorando per cercare di arginare le fiamme.

