Strade e piazze senza barriere architettoniche, spiagge attrezzate per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità, scavi archeologici fruibili a tutti: Pula è il primo Comune della Sardegna meridionale a ottenere la Bandiera Lilla, riconoscimento che premia le destinazioni attente alle esigenze dei turisti con esigenze speciali. Il premio dimostra come Pula, ormai da anni, sia diventata una località turistica che punta sempre di più all’inclusione, requisito fondamentale se si vuole permettere a qualsiasi tipo di visitatore di godere delle bellezze naturalistiche e archeologiche del territorio. Il sindaco, Walter Cabasino, è felice di questo importante riconoscimento: “La nostra amministrazione da sempre ha una grande attenzione per l'inclusione, ottenuta attraverso politiche culturali e sociali che hanno come obiettivo l'integrazione e l'accessibilità di ogni attività rivolta a tutte le categorie. Questo riconoscimento dimostra come le azioni condotte, come ad esempio le postazioni presenti i diverse zone del litorale per accogliere le persone con disabilità, abbiamo cambiato il volto di Pula”. Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora allo Sport, spiega come il premio sia figlio anche delle tante manifestazioni organizzate per abbattere ogni forma di barriera: “Proprio attraverso le innumerevoli attività sportive che organizziamo tutto l'anno, specialmente nella bella stagione, riusciamo a realizzare concretamente questa inclusività che ci è stata riconosciuta e di cui andiamo fieri e fiere". Roberto Bazzano, presidente di Bandiera Lilla, sottolinea come, fortunatamente, stia crescendo sempre più rapidamente la sensibilità verso i temi dell’accessibilità e dell’inclusione, testimoniata dalle sempre più numerose destinazioni turistiche che riservano una particolare attenzione ai loro ospiti con esigenze speciali offrendo servizi, iniziative e manifestazioni, per rendere il momento di vacanza un vero periodo di relax per tutti: “Ogni nuovo Comune Lilla è una gioia, perché significa che sta crescendo l'attenzione verso l'accessibilità e la fruizione da parte di tutti. Di Pula, abbiamo apprezzato come l'accessibilità sia estesa non solo alle parti più turistiche, ma anche al centro città, con l’abbattimento di barriere e marciapiedi, e soprattutto come vi sia attenzione alla fruizione degli spazi culturali come i musei e l’area archeologica di Nora. Turismo non è solo mare, ma anche cultura, storia e tradizione: questo a Pula lo sanno bene e hanno saputo renderlo fruibile anche alle persone con diverse disabilità”.

