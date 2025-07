A San Sperate è divampato un incendio in una zona di campagna, in località Su Cadraxiu. Per spegnere le fiamme sono intervenuti due elicotteri, provenienti dalle basi di Pula e Villasalto.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Dolianova.

L'allarme è stato dato nel primo pomeriggio, con il Corpo forestale che è impegnato per spegnere le fiamme.

