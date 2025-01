Una telefonata o una mail con l’intento di ottenere informazioni sensibili o sottrarre danaro. Un fenomeno sempre più diffuso che prende di mira soprattutto gli anziani. Pratiche fraudolente che si possono però contrastare prendendo le dovute precauzioni.

Di questo si parlerà venerdì prossimo, alle 18, a Dolianova in un incontro pubblico organizzato dal Circolo di lettura “Dolia”. L’avvocato Ester Deplano e gli esperti dell’Arma dei Carabinieri daranno ai partecipanti informazioni utili per evitare di cadere nella trappola dei truffatori.

L’avvocato Ester Deplano, in particolare, fornirà un vademecum sulle buone pratiche da adottare per difendersi dai malintenzionati che chiedono per telefono o via mail dati personali, bancari o password. Ma anche come comportarsi quando ci si accorge di essere stati ingannati. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.

