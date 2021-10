Acquistato un salottino da giardino su un sito internet, ha pagato 120 euro come acconto, ricaricando l’importo su una carta Postepay, ma non ha ricevuto la merce e non è più riuscita a rintracciare il venditore. A quel punto la vittima della truffa, una 50enne di Decimoputzu, ha presentato denuncia.

I carabinieri di Decimomannu hanno avviato le indagini e hanno rintracciato l’autore del raggiro, un 20enne napoletano. Era lui il materiale utilizzatore della scheda Sim con la quale erano avvenuti i contatti telefonici informali con l’acquirente. Inevitabile la denuncia.

