I Vigili del fuoco di Mandas e Cagliari stanno intervenendo a Barrali per recuperare il corpo di Antonangelo Lecca, ex servo pastore trovato morto sul letto di un laghetto nelle campagne del paese. A 50 metri di distanza è stata recuperata la sua bici con la quale si sarebbe allontanato da casa il 5 gennaio scorso. Sul posto con i vigili del fuoco, i carabinieri di Dolianova e Barrali per gli accertamenti, e gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. In arrivo anche il medico legale.

(foto L'Unione Sarda - Serreli)

Un altro corpo senza vita è stato trovato in un appartamento al sesto piano di un palazzo di via Irlanda a Quartu. Dietro la morte di un 65enne originario di Escalaplano non c’è alcun giallo.

A fare denuncia sono stati i vicini di casa preoccupati per gli odori insopportabili che uscivano dall'abitazione. Secondo gli accertamenti effettuati nella mattinata, l'uomo sarebbe rimasto vittima di un malore. Una morte naturale insomma, un dramma della solitudine.

P.V., da tempo residente a Quartu, viveva da solo: sul posto, dopo la scoperta fatta dai carabinieri, è arrivato un medico della Asl con la chiusura immediata delle indagini. La salma è stata trasportata all'obitorio di Quartu.

