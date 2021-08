Sono ancora in corso gli accertamenti per fare luce sulla morte di Claudio Carboni, il 53enne trovato senza vita nella sua abitazione di VIllasimius.

Dopo gli esami preliminari, si attendono i risultati dell’autopsia eseguita da medico legale Roberto Demontis.

Nell’abitazione dell’uomo i carabinieri della Compagnia di San Vito non hanno trovato tracce di lotta e sul corpo, che era in avanzato stato di decomposizione, non c'erano evidenti ferite riconducibili a una morte violenta.

Potrebbe dunque trattarsi di un malore fatale e dunque di una morte per cause naturali.

A dare l’allarme, ieri sera, era stato un vicino del 53enne, che ha avvertito un odore nauseabondo provenire dall’abitazione, allertando il 112. Poi gli uomini dell’Arma, hanno trovato il corpo senza vita.

