La manifestazione "Trexenta nel Nome del Pane" è un appuntamento turistico-gastronomico organizzato dalla Pro loco di Ortacesus, con la partecipazione delle Pro loco di San Basilio, Senorbì, Selegas, Suelli, Guamaggiore, Siurgus Donigala, Gesico, Ussana e il sostegno della Regione Sardegna, Sardegna Endless Island e del Gal Sarrabus Gerrei Trexenta - Sole Grano Terra.

Parteciperanno l'associazione Compagnia Catalana di Sanluri, i musicisti e gli sbandieratori dell'associazione Santa Lucia quartiere Fontana di Iglesias, l’associazione culturale Giudicato di Torres, i figuranti storici dell'associazione Curatoria del Monreale di San Gavino Monreale e l’associazione arcieri storici di Sanluri. “Vogliamo crescere e far conoscere al pubblico le nostre tradizioni e le eccellenze gastronomiche, storiche e culturali dei paesi della Trexenta”, dice Gioacchino Piseddu, presidente della Pro loco di Ortacesus e organizzatore della rassegna giunta alla sua settima edizione.

Il primo degli appuntamenti in programma per martedì 18 luglio a Ortacesus alle 19 nei locali del Museo del Grano. "Nel Nome del Pane... storia, cultura e tradizione" è un seminario gastronomico culturale che celebra la tradizione del pane e il suo ruolo centrale nella cultura isolana. Parteciperanno il consigliere regionale Fausto Piga, il presidente dell'Unione dei Comuni della Trexenta Paola Casula, la sindaca di Ortacesus Maria Carmela Lecca, il presidente del Gal Antonino Arba, il presidente regionale Epls Romano Massa, il presidente Pro loco Gioacchino Piseddu e l’antropologa Alessandra Guigoni.

L’avvio ufficiale della manifestazione è in calendario per sabato 22 luglio quando a partire dalle 17 vie e piazze del centro storico di Ortacesus si coloreranno e si animeranno di vita con una serie di spettacoli musicali itineranti della DisneyMusical in the street con le musiche e la magia del Musical Aladdin a cura dell'associazione Cibiesse di Elmas. Nel Museo del Grano, curiosi e appassionati di francobolli potranno invece arricchire la loro collezione con l’esclusivo Annullo Filatelico di Poste Italiane dedicato alla manifestazione. Il Museo del Grano, assoluto protagonista della serata, ospiterà anche il laboratorio didattico gastronomico, le dimostrazioni dell’antica arte della panificazione con forno a legna e il laboratorio artistico con le proiezioni dedicate alle diverse fasi della produzione del grano e del pane in Sardegna.

Durante il weekend del 22-23 luglio, i residenti e i visitatori avranno l'opportunità di scoprire l'autenticità dei borghi della Trexenta, esplorando tradizioni, usanze, costumi e ricette tramandate di generazione in generazione. La suggestiva cornice del centro storico di Ortacesus si trasformerà in una festa a cielo aperto, dove sarà possibile passeggiare tra gli stand enogastronomici, assaporare il pane fresco, appena sfornato e gustare una vasta selezione di prodotti locali, accompagnati da vini e bevande tradizionali.

© Riproduzione riservata