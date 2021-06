Tre slot machine illegali sono state sequestrate in un esercizio di Capoterra dai funzionari dell’agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli di Oristano.

Il sequestro è stato effettuato nell’ambito dei controlli sul territorio per il rispetto delle norme sul contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19, che prevedono la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò.

Multa salata per il titolare del locale: le sanzioni erogate vanno da 5.000 a 50.000 euro ad apparecchio a seconda delle tempistiche individuate dalla normativa di riferimento. In caso di mancato pagamento è inoltre prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni.

