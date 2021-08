Un 50enne di Selargius è stato denunciato dai carabinieri per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione in via Lussu, nell'abitazione dell'uomo, i militari hanno rinvenuto tre piante di cannabis, dell'altezza di due metri circa, messe a dimora in vasi riposti nel balcone della casa.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

