Tre auto con in tutto cinque persone a bordo sono rimaste coinvolte nella tarda mattinata nell'incidente all'altezza del semaforo fra la 554 e la via Nenni, in territorio di Selargius.

Si tratta di una Bmw, di una Fiat Brava e di una Ford. La dinamica dello scontro è all'attenzione della Polizia locale di Selargius che ha effettuato i rilievi di legge.

Tutto si è verificato al passaggio al semaforo, con la Bmw che si è capovolta, rigirandosi sull'asfalto al settimo chilometro in direzione Selargius. Il conducente ha riportato ferite non gravi.

Il traffico è andato in tilt con pesanti disagi per gli automobilisti: la carreggiata era stata chiusa temporaneamente dall'Anas. È stata riaperta dopo la rimozione del mezzo ribaltato e la messa in sicurezza della strada.

