Era rimasto gravemente ferito a causa di un incidente avvenuto il 28 settembre scorso a Dolianova mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta elettrica. Raffaele Degioannis, 68enne di Cagliari, è morto all’ospedale Brotzu dopo diversi giorni di agonia. I traumi si sono rivelati fatali.

La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre i carabinieri del Radiomobile stanno ricostruendo la dinamica. Il pensionato, per cause da accertare, è stato travolto in via Cagliari da una Peugeot guidata da un 34enne di Dolianova che procedeva nella sua stessa direzione e che a sua volta era stata tamponata da un’altra Peugeot guidata da un coetaneo e con a bordo la moglie e due figli minorenni.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito disperate e, in ambulanza, è stato trasportato al Brotzu.

Conosciutissimo a Cagliari, dove fino a un anno fa aveva gestito un’edicola, Degioannis lascia una figlia, un figlio, tre fratelli e due sorelle.

I familiari, attraverso lo Studio 3A-Valore Spa a cui si sono affidati, chiedono che venga fatta piena luce sulla tragedia.

Nelle prossime ore, non essendo stata disposta l’autopsia, verrà dato il nulla osta per la fissazione del funerale.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata