Brutto incidente ieri sera a Dolianova, coinvolte due auto e una bici con l’anziano ciclista ricoverato in gravi condizioni al Brotzu.

Un uomo di 68 anni di Dolianova stava percorrendo in sella alla sua bici elettrica via Cagliari, quando è stato investito da una Peugeot condotta da un 34enne del posto che viaggiava nella stessa direzione.

La Peugeot è stata a sua volta violentemente tamponata da un’altra Peugeot condotta da un altro 34enne che viaggiava assieme alla moglie e ai due figli minori.

Sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118. I soccorritori hanno portato al Brotzu il 68enne, in pericolo di vita. In ospedale, ma solo per accertamenti e in condizioni non gravi, la moglie e i figli del 34enne che tamponando la Peugeot ha causato l’incidente.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e richiesto gli esami tossicologici per verificare se il conducente che ha causato lo scontro fosse sotto l’effetto di droghe o alcol.

