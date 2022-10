I più fortunati riescono a salire a bordo viaggiando su pullman sovraffollati, gli altri vengono lasciati a terra: non conoscono fine i problemi legati al trasporto degli studenti garantito dall’Arst.

Ieri, per discutere del problema che riguarda i giovani di Pula, Villa San Pietro e Sarroch che ogni giorno raggiungono le scuole del capoluogo, i sindaci dei tre paesi – Walter Cabasino, Marina Madeddu e Angelo Dessì – si sono incontrati nel Municipio di Pula. “Abbiamo deciso di chiedere un vertice urgente con i vertici dell’Arst – spiegano i sindaci -, quanto si sta verificando da un mese a questa parte non è accettabile. I nostri studenti pagano il trasporto e devono poter usufruire di un servizio adeguato”.

La penuria di pullman è un problema che si manifesta quotidianamente sia all’andata che al ritorno. Tra i più penalizzati, gli studenti della Linea verde, la corsa che arriva sino all’istituto Michele Giua: il pullman parte già praticamente pieno da Pula, ai ragazzi delle fermate di Villa San Pietro e Sarroch non resta che viaggiare in piedi o attendere il passaggio di un pullman di linea e arrivare così a scuola in ritardo.

