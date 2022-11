Furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Con queste accuse un 51enne è stato arrestato in flagranza dagli agenti del Commissariato di Quartu.

Le indagini portate avanti dai poliziotti hanno consentito di accertare che l’uomo, di origine romena, avrebbe approfittato dello stato di alterazione psicofisica in cui si trovava un connazionale col quale aveva trascorso la serata, riuscendo a sottrargli il portafogli contenente denaro e bancomat.

La vittima aveva in seguito ricevuto i messaggi sul proprio telefonino che lo avvisavano dei prelievi agli sportelli, e ha quindi contattato la polizia.

Il 51enne è stato individuato grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato al bancomat e in un negozio in cui aveva utilizzato la carta. Poco dopo gli agenti lo hanno rintracciato in centro a Quartu: sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della carta, di un’ingente somma di denaro e anche dei biglietti aerei per la Romania con i quali sarebbe dovuto partire il giorno stesso. Ma i in seguito all’arresto e al processo per direttissima nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Cagliari.

