Dopo la raccolta di firme di ieri a Sinnai e a Torre delle Stelle per Pratobello '24 (l'iniziativa è stata promossa da "Sardinia No est colonia", il "Comitato di Coordinamento per la difesa del territorio di Sinnai, Settimo e Maracalagonis), di pale eoliche si parlerà questo pomeriggio in Consiglio comunale a Sinnai.

L'appuntamento è alle 16 . All'ordine del giorno, il tema sulla “Transizione energetica, a quale costo? No alla speculazione energetica ai danni della Sardegna e del territorio di Sinnai. Richiesta di interventi urgenti e straordinari dell’amministrazione comunale al fine di bloccare la speculazione delle nostre montagne ”.

Il Consiglio è aperto agli interventi del pubblico. Annunciata la presenza di diversi Comitati.

