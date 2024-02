L'Istituto agrario "Duca degli Abruzzi" con sede a Elmas sempre più all'avanguardia. Dal 26 febbraio al 1 marzo ospiterà quattro delegazioni di studenti e docenti provenienti da Spagna, Portogallo, Romania e Francia, impegnati in attività legate al progetto "Erasmus+ Demain", un programma incentrato sulla transizione ecologica in viticoltura ed enologia. Saranno gli studenti del corso di specializzazione in Enotecnica dell’Istituto sardo, a guidare le delegazioni in visite programmate nell'isola, partecipando a workshop e laboratori didattici incentrati sulle tematiche agronomiche, sempre più centrali per un settore, quello vitivinicolo, che maggiormente subisce le conseguenze del cambiamento climatico.

"L’Erasmus+", si inserisce nell’ampia offerta formativa extracurricolare dell’istituto agrario di Elmas, con progetti educativi fondamentali nella formazione di tecnici capaci di inserirsi efficacemente nel settore produttivo dell’agrifood. Progetti che hanno la finalità di rendere consapevoli i futuri tecnici del settore agroalimentare e ambientale, della portata europea e globale delle sfide che li attendono nei prossimi anni. Gli scambi nascono, inoltre, per incentivare la mobilità internazionale, la cittadinanza europea ed il life long learning.

Le attività sono state coordinate dai docenti dell’Istituto Agrario, supportati dall’Università degli Studi di Sassari, due poli formativi da sempre accomunati dalla passione per la terra, l'attenzione alla sua cura ed alla sua protezione. Di recente anche i ragazzi dell'Istituto agrario di Elmas sono stati in Francia con esperienze importantissimi per la loro formazione professionale.

