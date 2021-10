E’ un 34enne residente a Villa San Pietro, Daniele Serra, la vittima del tragico incidente avvenuto al km 26+100 della Statale 195, proprio in territorio di Villa San Pietro, in corrispondenza di via Eleonora d’Arborea.

L’uomo era in sella a una moto Suzuki, di proprietà di un’altra persona, quando – per circostanze in fase di accertamento, si è scontrato con un pick-up Mitsubishi, guidato da un 64enne di Pula.

Nell’impatto il 34enne è stato disarcionato e inutili sono stati, purtroppo, i soccorsi, allertati dallo stesso conducente del Suv.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri.

Proprio i militari hanno effettuato i rilievi e ora stanno conducendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica le eventuali responsabilità dell’accaduto.

