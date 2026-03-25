Potrebbe essere stato tradito da una virata a circa 40 metri dal suolo il paracadutista di Cremona, Simone Bacchiega, di 51 anni, vittima stamattina del terribile incidente al campo di volo di Is Paulis, in territorio di Serdiana.

L'uomo, grande esperto della disciplina con 600 voli all’attivo, è morto sul colpo sotto gli occhi degli amici arrivati con lui da Cremona e dell'istruttore della scuola, che hanno tentato invano di salvargli la vita, utilizzando anche il defibrillatore. Tutto inutile.

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri della Compagnia di Dolianova, che hanno avviato gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo si sarebbe lanciato da un'altezza di circa quattromila metri. Durante le fasi finali della discesa, arrivato a poche decine di metri dal suolo, avrebbe effettuato un'improvvisa virata. Manovra che avrebbe causato un'anomalia nella traiettoria di volo, facendogli perdere il controllo della vela e facendolo precipitare rovinosamente a terra.

Si tratta del primo incidente mortale nel campo di volo di Is Paulis, luogo frequentatissimo. La notizia si è immediatamente diffusa e ha destato grande cordoglio. Ad avvertire la sorella della vittima, rimasta nella penisola, è stato un amico del 51enne arrivato stamattina con lui da Cremona.

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