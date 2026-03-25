Tragico incidente a Is Paulis, nel territorio di Serdiana, dove un paracadutista di 51 anni è morto dopo essere precipitato al suolo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tuttora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo – che aveva all'attivo centinaia di lanci – era giunto al campo di volo questa mattina in compagnia di alcuni amici per dedicarsi alla sua passione sportiva e si sarebbe lanciato da un'altitudine di circa quattromila metri. Durante le fasi finali della discesa, arrivato ad alcune decine di metri dal suolo, avrebbe effettuato un'improvvisa manovra di virata, movimento che avrebbe causato un'anomalia nella traiettoria di volo facendogli perdere il controllo della vela e facendolo precipitare rovinosamente al suolo.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è accorso il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno subito avviato le manovre di rianimazione, rivelatesi purtroppo inutili.

Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno avviato accertamenti.

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