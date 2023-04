Un malore improvviso, l’urto con la parte anteriore di un’altra auto ferma che si apprestava a immettersi sulla strada, e poi lo schianto in cunetta: tragedia questa mattina, dopo le 10,30, in via Del Porto a Sarroch, dove un ottantaduenne di Pula è morto a causa di un infarto.

Sul posto, allertati dall’altro automobilista e sua moglie, che hanno immediatamente cercato di soccorrere l’anziano, sono arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Nessun dubbio sulle cause del decesso, la morte dell’uomo sarebbe riconducibile a un infarto e non alle ferite riportate in seguito alla caduta dell’auto in cunetta.

© Riproduzione riservata