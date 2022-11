La richiesta dei 728 firmatari della petizione inviata dopo Ferragosto al Comune di Maracalagonis per il riconoscimento dello status di frazione del villaggio turistico di Torre delle Stelle non è passata inosservata: il 16 novembre la sindaca Francesca Fadda e il delegato alle frazioni Elio Ghironi, incontreranno i residenti e i firmatari della petizione a Torre delle Stelle.

Nell'occasione gli amministratori comunali parleranno degli impegni del Comune per il litorale ascoltando anche le richieste dei firmatari.

Convocato anche il Consiglio comunale per il 6 dicembre alle 18 per la discussione in merito alla stessa petizione. Due appuntamenti importanti per il futuro del villaggio turistico. La raccolta di firme era stata organizzata dalla Nuova associazione Torre delle Stelle.

© Riproduzione riservata