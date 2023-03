Saranno ultimati entro pochi giorni i lavori per la sistemazione della via Sagittario lungo il tracciato che si sviluppa nel territorio di Sinnai e che porta alla spiaggia di Genn'e Mari. Gli stessi lavori, iniziati nel 2022, furono sospesi a giugno in concomitanza con l'avvio della stagione turistica.

Sono ripresi alcuni mesi fa ed ora si avviano ad essere come detto ultimati. La pavimentazione viene realizzata con l'utilizzo di autobloccanti color ocra, assicurando anche la predisposizione di una nuova rete di illuminazione mediante la realizzazione della tubazione interrata e dei pozzetti su tutto l’asse viario interessato dall’intervento.

I lavori, programmati dal Comune di Sinnai, sono stati finanziati nel 2018: la spesa è di 200mila euro circa. Questo tratto della via Sagittario si ricongiunge al tracciato che ricade nel Comune di Maracalagonis, sviluppandosi sino alla strada panoramica per Villasimius.

