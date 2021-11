Era da anni che il rio Gavoi, a Torre delle Stelle, non si ingrossava come è accaduto nei giorni scorsi: risultato, il fiume ha riscoperto il suo alveo sino alla spiaggia di Cannesisa spaccandola in due. Ma per poco tempo visto che sicuramente, come successo tante volte in passato, la natura farà la sua parte ricomponendo la ferita sulla sabbia.

E’ accaduto alcuni anni fa nella spiaggia di Solanas a pochi chilometri di distanza da Torre delle Stelle, quando il rio Solanas straripò spaccando la spiaggia e riversando sulla sabbia tonnellate di canne. Le mareggiate ricomposero presto il litorale. L'uomo ripulì la spiaggia dalla montagna di canne trascinate dal fiume in piena.

I danni alla fine sono stati soprattutto sulle strade rurali e, a Torre delle Stelle, all'interno del villaggio.

"Quanto accaduto sulla spiaggia – dice Franco Iurato, presidente della Nuova associazione Torre delle stelle - non preoccupa. La spiaggia sarà presto ricomposta dalle mareggiate. I danni li abbiamo avuti sulle strade dove gli operai di una ditta esterna al Comune di Maracalagonis sono subito intervenuti. Per il futuro bisogna però prevedere con la sistemazione delle strade e anche con la realizzazione di cunette, canali di scolo per evitare che le acque piovane invadano la carreggiata, creando buche e rigagnoli”.

Nella zona si sono verificati anche danni a Sinnai, Tasonis, Maracalagonis con allagamenti nelle campagne e con strade rurali danneggiate.

